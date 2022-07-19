Amerika Somali'de hava saldırısı yaptı
ABD, Somali'nin Aşağı Juba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini, 2 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Afrika 19.07.2022, 11:53
ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Somali'de örgüte ait yerlerin hedef alındığı, 2 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Operasyonda sivillerin zarar görmediği belirtilirken Somali hükümeti ile Eş-Şebab'a karşı operasyonların devam edeceği vurgulandı.
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