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Amerika Somali'de hava saldırısı yaptı

ABD, Somali'nin Aşağı Juba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini, 2 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Afrika 19.07.2022, 11:53
Amerika Somali'de hava saldırısı yaptı

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Somali'de örgüte ait yerlerin hedef alındığı, 2 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Operasyonda sivillerin zarar görmediği belirtilirken Somali hükümeti ile Eş-Şebab'a karşı operasyonların devam edeceği vurgulandı.

#ABD #somali #hava saldırısı
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