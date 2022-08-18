Amerikalı senatörler seçim sonuçlarının krize dönüştüğü Kenya'da

ABD'li senatörler, seçim sonuçlarının tartışmalara yol açtığı Kenya'da taraflarla bir araya gelecek.

ABD'nin Nairobi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, senatör Chris Coons'un başını çektiği heyet, Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı William Ruto, görevi bırakacak Uhuru Kenyatta ve muhalif lider Raila Odinga ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Heyet, aynı zamanda, ülkedeki çevreciler ve sivil toplum örgütleriyle buluşacak.

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Odinga, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve yargı yoluna başvuracaklarını açıklamıştı.

ABD heyetinin, iki lider arasında güç paylaşımına ilişkin bir arabuluculuk rolü üstlenip üstlenmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kenya'da iptal edilen 2017 seçimleri sonrası Mart 2018'de Kenyatta ve Odinga sürpriz şekilde el sıkışmıştı.