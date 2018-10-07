Anglofon krizi gölgesinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor

Kamerun halkı, yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanma işlemlerine başladı. Yaklaşık altı milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimde, 23 bin merkezde oy kullanma işlemleri yapılacak. Ayrıca yurt dışında da 13 bin Kamerun vatandaşının, 56 merkezde oy kullanacağı öğrenildi.

Seçim öncesi sınırlarını 48 saatliğine kapatan ülkenin kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde ayrılıkçı Anglofonların seçimi engelleme tehditleri nedeniyle gergin bir ortamın hakim olduğu ifade ediliyor.

Seçmenler, Kamerun Seçim Komisyonu'nun (ELECAM) açıkladığı, mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya ile diğer adaylardan Akere Muna, Joshua Osih , Cabril Libii Li Ngue , Serge Espoir Matomba, Maurice Kamto ve Afamwi Njifor, Adamou Ndam Njoya ve Garga Haman Adji arasında tercihte bulunacak.

Muhalif adaylardan Muna, önceki gün yarıştan çekilip Maurice Kamto'ya destek vereceğini açıklamış, adına basılan pusulaların geri çekilmesini istemişti. ELECAM, seçimden önceki son 24 saatte Muna için basılan pusulaların çekilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

Muhaliflerin çatı aday çıkaramaması ve muhalif seçmenin ilgisizliği nedeniyle ülkeyi 35 yıldır yöneten Biya'nın bu kez de seçimi kazanması tahmin ediliyor.

ANGLOFON KRİZİ

Kasım 2016'dan bu yana Kamerun'un Anglofon bölgesinde, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri İngilizce konuşulan bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesi üzerine gösteriler düzenlenmişti.

Ayrılıkçılar hükümetin sağduyu çağrılarına rağmen, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da,1 Ekim'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devletin kuruluşunu ilan etmişlerdi. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda onlarca asker ve polis hayatını kaybetmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 11:52