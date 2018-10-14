Angola katliam iddialarını reddetti

Kongolu göçmenler ve yetkililer çok sayıda Kongolunun Angola'da öldürüldüğünü iddia etti. Angola yönetimi ise iddiaları şiddetle reddetti.

Angola dünyanın en büyük beşinci elmas üreticisi konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Angola ordusu ülkenin kuzey doğusuna bir operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonlarda çok sayıda Kongolu göçmenin de öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Kongolu göçmenler ülkedeki zor şartlar nedeniyle Kongo ve Angola arasında yer alan Kasai şehrinden Angola'ya geçiyor.

Angola tarafında elmas bulmaya çalışan göçmenlere yoğun şiddet uygulandığı iddia ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 16:50