Angola ve Sierra Leone, petrol ve gaz mutabakatı imzaladı

Ulusal basında çıkan haberlere göre Angola Petrol, Gaz ve Biyoyakıt Ajansı Başkanı Paulino Jeronimo ve Sierra Leone Petrol Müdürlüğü Direktörü Foday Mansaray, Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen "2022 Angola Petrol & Gaz Konferansı"nda mutabakat zaptına imza attı.

Jeronimo, yaptığı açıklamada, imzalanan mutabakat zaptının Angola ve Sierra Leone arasındaki ticaret, enerji ve ekonomi sektörlerinde ikili işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.

Jeronimo, bu anlaşma ile Afrika'yı yeni ekonomik ilerleme çağına götürecek endüstrileri geliştirebileceklerini söyledi.

Sierra Leone Petrol Müdürlüğü Direktörü Mansaray ise Angola ile olan bu ortaklığın, Sierra Leone'nin gelişmekte olan petrol ve gaz endüstrisini, işbirliği ve bölgesel ticaret temelinde önemli ölçüde genişletmesi için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Angola, kıtanın ikinci en büyük petrol üreticisi.

Angola ile Sierra Leone arasında imzalanan mutabakat zaptı, petrol ve gaz işbirliğinde her iki ülke için ekonomik, teknolojik, sosyal ve çevresel açılardan karşılıklı yarar sağlamayı amaçlıyor.