Arakanlı mülteciler yeni evlerine kavuştu

2017 yılından günümüze kadar ihtiyaç sahibi aileleri yeni evlerine kavuşturan İHH, toplamda 9 bin 890 ev sayısına ulaştı.

Bambu evler, bölgenin hava şartlarına uygun bir şekilde inşa edilerek muson yağışları ve aşırı sıcak havalara karşın Arakanlı mülteci ailelerin güvenliğini sağlıyor.

İHH, ayrıca evlerin olduğu bölgelerde yürüme yolları, merdivenler, yeşillendirme ve çöp toplama çalışmaları da gerçekleştiriyor. İHH, krizin başladığı ilk günden bu yana Bangladeşli yetkili kurumlardan resmi izin alarak 9 bin 890 bambu ev inşa etti.

‘Örnek ev’ olarak seçildi

İnşa edilen bu evler, bölgede insani yardım çalışmaları yapan STK’lara Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından örnek olarak gösterilmişti.

1996 yılından bu yana Arakan halkı için çalışmalar yürüten İHH, hayırseverlerin destekleriyle yardım faaliyetlerine devam edecek.

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