Arap Baharı'nın ateşi Tunus'ta protestoların gölgesinde kaldı

Tunus'ta 17 Aralık 2010'da başlayan ve "Arap Baharı" adıyla bilinen süreci tetikleyen halk devriminin 8'inci yıl dönümü, Sidi Buzeyd kentinde kutlandı.

Ülkede devrimin fitilini ateşleyen seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin doğduğu şehir olan Sidi Bu Zeyd'deki Buazizi Meydanı'nda düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.

Hükümeti temsilen Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin'in hazır bulunduğu kutlamalar, askeri birliğin 17 kez havaya ateş açmasıyla başladı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında devrimi anlatan resimlerin yer aldığı bir de sergi düzenlendi.

Devrimin yıl dönümünde işsizlik protestoları

Ülkede üniversite mezunu işsizleri çatısı altında toplayan "İşsizler Birliği" de işsizliğe dikkati çekmek için devrimin 8'inci yıl dönümünün kutlandığı Buazizi Meydanı'nı seçti.

İşsizliği protesto eden göstericiler, kentteki Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) merkezine yürüdü. Göstericiler sık sık hükümet karşıtı sloganlar attı.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, UGTT merkezinde yaptığı konuşmada "Yavaş yavaş büyüyen bu durumu düzeltmek için halkın iradesine, demokrasiye olan inanca yönelmek, halk tarafından seçilen yolda yürüyerek, bunun için mücadele etmekten başka yol yok." dedi.

Toplumsal krizin devam ettiğini söyleyen Tabubi, "Tüm taleplerin yerine getirilmesi için hükümetlere baskı yapılması konusundaki mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.

"Toplumsal krizler devam ederken kutlama yapılamaz"

Gösterilere katılan eski siyasi mahkumlardan aktivist Yahya el-Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm siyasi partileri, hükümeti ve muhalefeti "toplumsal taleplerin yerine getirilmemesi ve yolsuzluk konularında rol oynamakla" suçladı.

Hükümet ve muhalefet yetkililerini ülkenin servetini tüketen Batılı güçlerin çıkarlarını savunmakla suçlayan Abbasi, toplumsal taleplerin yerine getirilmesi için mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

"İşsizlik, pahalılık ve yoksulluk gibi toplumsal krizler devam ederken kutlama yapılamaz." diyen lise öğretmeni İman Lutayfi de iktidardaki koalisyonun kendini siyasi sorunlara adadığını ve sosyal talepleri görmezden geldiğini söyledi.

Üniversite mezunu olan İbtihal Nasri de devrimin üzerinde 8 yıl geçmesine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini belirtti.

Tunus'un Sidi Bu Zeyd vilayetinde 17 Aralık 2010'da Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelendi. 14 Ocak ülkede resmi tatil kabul ediliyor.