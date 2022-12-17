Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Çin-Arap Zirvesini "tarihi" olarak nitelendirdi

Zeki, Cario News kanalına verdiği röportajda, Arap-Çin ilişkilerinde ortak çıkarlar çerçevesinde her türlü işbirliği ve alışverişin mevcut olduğunu söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri'nin 2018 yılında "Çin-Arap Zirvesi"ni önerdiğini aktaran Zeki, önerinin taraflarca kabul edildiğini ancak Kovid-19 salgını dolayısıyla bunun ilkinin ancak yeni yapılabildiğini anlattı.

Suudi Arabistan'ın büyük ekonomik potansiyele sahip köklü bir bölgesel güç; Körfez'de Suudi Arabistan'ın, Kuzey Afrika'da Mısır'ın gelecek vadeden bir pazar olduğunu dile getiren Zeki, Çin'in Arap ülkeleriyle işbirliğinin önemini gördüğünü, bölgenin de Çin ile anlaşma ve işbirliğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Röportajında Filistin ulusal uzlaşısına da değinen Zeki, Mısır'ın ve birçok ülkenin de bu yönde büyük çaba sarf ettiğini ifade etti.

"Fakat ne yazık ki bizi hedeflediğimiz, yani yeniden birlik aşamasına getiremedik. Hala Filistin'in bölünmesi gibi endişe verici bir durumla karşı karşıyayız." diyen Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, Birliğin 12 Şubat'ta, birçok tarafın temsil edileceği "Kudüs'ü Destekleme" konferansına ev sahipliği yapacağını ve buna yönelik anlaşma ve hazırlıklar gerçekleştirileceğini belirtti.

Libya'daki durum ve Arap Birliğinin bu konudaki rolü hakkında da konuşan Zeki, "Libya'daki durum karmaşık ve Arap Birliği tüm kesimlerden siyasi tarafları hızla seçim yapmaya teşvik ediyor. Çünkü Libya halkının kimi seçip yöneteceği konusunda fikrini söylemesinin tek yolu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'daki siyasi duruma da değinen Husam Zeki, Lübnan'daki politikacıların vatansever tavır sergileyip devletin çıkarlarını gözetmesi ve ülke için bir cumhurbaşkanı seçme konusunda bir an önce anlaşması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 9 Aralık'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Arap ülkelerinden liderlerin geniş katılımıyla Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi düzenlenmişti.

Zirvenin sonunda yayımlanan Riyad Bildirisi'ne göre, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin desteklenmesi, taraflar arasında ortaklığın pekiştirilmesi ve bir sonraki zirvenin Pekin'de düzenlenmesi kararları alınmıştı.

Bildiride, Filistin meselesinin Orta Doğu'nun temel meselesi olduğu ve bu soruna iki devletli çözüm modeline binaen adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiği kaydedilmiş, Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan krizlere çözüm bulmak için uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak hareket edilmesi gerektiği belirtilmişti.