Arap dünyasının ve Tunus'un ilk kadın başbakanı göreve başladı
Tunus'ta 24 bakan ve bir başbakandan oluşan kabine açıklandı. Böylece Necla Buden Ramazan, hem Arap dünyasının hem de Tunus'un ilk kadın başbakanı olarak göreve başlamış oldu.
Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Necla Buden Ramazan, 24 bakanlıktan oluşan yeni kabineyi açıkladı.
Buden ve kabinesi Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.
Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarıyla Meclisi askıya alması ve Başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 28 Eylül'de Buden'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Aynı zamanda akademisyen kimliği taşıyan Buden, Arap dünyasının ve Tunus'un ilk kadın Başbakanı oldu.
- Arap dünyasının ilk kadın Başbakanı Necla Buden Ramazan kimdir?
Zeynel Abidin bin Ali'nin 2011'deki "Arap Baharı" sürecinde devrilmesinin ardından ülkenin 10. Başbakanı olan Buden, 1958 yılında Tunus'un orta kesiminde yer alan Kayrevan vilayetinde doğdu.
Başkentteki Tunus Mühendislik Okulunda jeoloji dalında Öğretim Görevlisi olan Buden, yüksek öğrenim reformu projesinde yönetici olarak çalıştı.
Kariyeri boyunca üst düzey görev aldığı Yüksek Öğrenim Bakanlığında son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.
Yeni kabinedeki bakanlar
Çoğunluğu teknokratlardan oluşan hükümet kabinesi ise şu şekilde:
Başbakan : Necla Buden Ramazan
1-Adalet Bakanı : Leyla Ceffal
2-Savunma Bakanı : İmad Memiş
3-Dışişleri Bakanı : Osman el-Cerandi
4-İçişleri Bakanı : Tevfik Şerafeddin
5-Maliye Bakanı : Siham Bugadiri Nemsiyye
6-Ekonomi ve Planlama Bakanı : Semir Said
7-Sosyal İşler Bakanı : Malik el-Zahi
8- Sanayi ve Enerji Bakanı : Naile Nuveyra Gandri
9- Ticaret Bakanı : Fadile el-Rabhi Bin Hamza
10- Tarım Bakanı : Mahmud İlyas Hamza
11- Sağlık Bakanı : Ali Murabıt
12- Eğitim Bakanı : Fethi el-Selavati
13- Yüksek Eğitim Bakanı : Munsif Bukesir
14- Gençlik ve Spor Bakanı : Kemal Dakiş
15- Ulaştırma Bakanı : Rabia el-Mecidi
16 - İletişim Teknolojileri Bakanı : Nizar Bin Naci
17 - Ekipman ve İskan Bakanı : Sare el-Zafarani
18- Devlet Emlakı ve Gayrimenkul İşleri Bakanı : Muhammed el-Rakik
19- Çevre Bakanı : Leyla eş-Şeyhavi
20 - Turizm Bakanı : Muhammed Aziz Bin Hüseyin
21- Diyanet İşleri Bakanı : Muhammed el-Şayibi
22- Aile ve Kadından Sorumlu Bakan : Emel Bilhac
23- Kültür Bakanı : Hayat el-Kermazi
24- Çalışma Bakanı : Nasreddin Nesibi