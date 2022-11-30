Arap Gazeteciler Birliği, Tunuslu gazeteciye verilen hapis cezasını kınadı

Arap Gazeteciler Birliği, gazeteci Kasimi’ye hapis cezası verilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tunus’ta gazeteciliğin suç sayılması eğilimi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in basın üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığı açıklamalarıyla çelişiyor. Gazetecilik görevini yerine getiren Kasimi’ye hapis cezası verilmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Birliğin, Kasımi ile dayanışma halinde olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Gazeteci Kasımi’ye verilen hapis cezası demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklerine aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

Tunus Cumhuriyet Savcılığı, "Kayravan’da emniyet güçlerince bir terör hücresinin çökertilmesini" haberleştirdiği için Kasımi hakkında 25 Mart’ta soruşturma başlattı.

Savcılık, "güvenlik sırlarını ifşa etmek" suretiyle Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle Kasımi’nin sorgulanmak üzere gözaltına alınmasına karar vermişti.

Sorgusunun ardından tutuklu yargılanmasına karar verilen Kasımi, yapılan itirazların ardından bir hafta sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Tunus’ta terör davalarına bakan Tunus Asliye Hukuk Mahkemesinde "güvenlik sırlarını ifşa etmek" suçlamasıyla yargılanan Kasımi’ye 29 Kasım’daki duruşmada bir yıl hapis cezası verilmişti.

Kasımi, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Sadece mesleğimi icra ettim bir suç işlediğimi düşünmüyorum, kararı temyize götüreceğiz." demişti.