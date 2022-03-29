Arap Konseyi, Necef Zirvesi'ne tepki gösterdi

Konseyden yapılan yazılı açıklamada toplantının, "on yıllardır Filistin topraklarının çalınmasına ve zorla göçe tanıklık eden işgal altındaki Necef'te gerçekleştirildiği" belirtildi.

Zirvenin hedefinin, "Normalleşme ile ablukanın bitirilmesi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması için verilen mücadelenin engellenmesi, Filistin davasının bitmesi, Filistinlilerin meşru haklarından vazgeçmesi" olduğu aktarılan açıklamada, "toplantılara katılan bakanların tutumunun ülkelerindeki genel eğilime ve genel olarak Arap halkının hislerine aykırı olduğu" vurgulandı.

İsrail, ABD, Mısır, BAE, Fas ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının katılımıyla, İsrail'in ev sahipliğinde 27-28 Mart'ta Necef Zirvesi düzenlenmişti.

BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

Merkezi Tunus’ta bulunan Arap Konseyi, 26 Temmuz 2014'te bazı Arap aydınlar tarafından kuruldu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsıf el-Merzuki başkanlığındaki Konseyde Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli kadın aktivist Tevekkül Kerman ve Mısırlı muhalif siyasetçi Eymen Nur, başkan yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

Konseye, 2011'de Arap Baharı olarak isimlendirilen süreçte öne çıkan isimler de destek veriyor. Konsey hedefini; Arap Baharı devrimlerinin korunması, demokrasi inşası ve özgürlükleri savunmak olarak açıklıyor.