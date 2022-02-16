Arap Zirvesi, Cezayir'de yapılacak

Arap Zirvesi, COVID-19 sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılamamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, mart ayında yapılması beklenen zirvenin bu yılın son çeyreğinde yapılacağını duyurdu.

Zirvenin tarihinin henüz tam olarak bilinmediğini söyleyen Tebbun, ülkesinin teklifiyle martta Kahire'de yapılacak Arap dışişleri bakanları toplantısında bu tarihin belirleneceğini dile getirdi.

Ertelenme sebebinin liderler arası anlaşmazlık olduğu iddiası yalanlandı

Tebbun, zirvenin 2022'nin son çeyreğine ertelenme nedeninin Arap liderleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirtti:

"Cezayir bu zirvede, Arap ülkelerinin toparlanmasına ve Arap Birliği esaslarının da gözden geçirilmesine vesile olacak iyi sonuçlar çıkmasını temenni ediyor."

Tebbun, birkaç ay önce düşmanca propagandaları sürdürdüğü iddiasıyla Fas ile ilişkilerini koparan Cezayir'in herhangi bir ara buluculuk teklifini kabul etmediğini de vurguladı.