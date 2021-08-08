Aşılamada 1 milyon aşıldı
Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Senegal'de şubat ayının son haftasında başlayan aşı çalışmalarında 1 milyondan fazla kişiye aşı uygulandığı açıklandı.
Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3'üncü dalgasıyla mücadele edelerken, 1 milyondan fazla kişiyi aşılamayı başardı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 50 test yapıldı ve 648 kişide virüse rastlandı.
Kovid-19 nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirirken, 410 kişi de sağlığına kavuştu.
Ülkede salgının başından bu yana 66 bin 898 kişi virüse yakalandı, 1467 kişi hayatını kaybetti.
Halihazırda, Sinovac, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı Senegal'de son 24 saatte 40 bin 444 kişiye aşı yapıldı. Böylece 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında aşı olanların sayısı 1 milyon 17 bin 569'a ulaştı.
Yaklaşık 16 milyon nüfuslu ülkede toplum bağışıklığının kazanılması için 9 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.