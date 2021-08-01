Aşılanmayan tek ülke: Eritre

Dünyada yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Afrika kıtasında aşılama çalışmalarına henüz başlamayan tek ülkenin Eritre olduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Tanzanya'da aşı kampanyasının 28 Temmuz'da başlaması ve Burundi'nin de aşılama yapacağını duyurmasının ardından kıtada Kovid-19 aşısının başlamadığı tek ülke olarak Eritre kaldı.

Tanzanya ve Burundi, uluslararası toplumun da yardımıyla aşıya "evet" demesine rağmen kıta, aşılama kampanyalarında çok geride kalıyor.

DSÖ'ye göre kıtanın yalnızca yüzde 1,6'sı aşılandı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika ofisine göre, kıta nüfusunun sadece yüzde 1,6'sı tamamen aşılandı.

Örgütün raporuna göre, Afrika kıtasında Seyşeller, nüfusunun yüzde 68'inden fazlasını aşılarken, Morityus yüzde 33, Fas yüzde 26 ile aşının en fazla yapıldığı ülkeler oldu.

Eritre'de bugüne dek 6 bin 547 kişide virüs tespit edildi, 35 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 755 bini aştı, 170 bin 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.