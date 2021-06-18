Askeri üsse bombalı araçla intihar saldırısı düzenlediler
Saldırıda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu en az 3 asker hayatını kaybetti. Somalili yetkililer, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Eş-Şebab terör örgütü saldırıyı üstlendi ve en az 10 askerin öldüğünü iddia etti.
Afrika 18.06.2021, 11:34
Doğu Afrika ülkesi Somali'de bir askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 3 asker yaşamını yitirdi.
Yerel medyadaki habere göre, Somali'nin Orta Şabelle bölgesinde sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda bazı askerler yaralandı. Saldırıda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu en az 3 asker hayatını kaybetti.
Somalili yetkililer, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Eş-Şebab terör örgütü saldırıyı üstlendi ve en az 10 askerin öldüğünü iddia etti.
AA
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