Askeri üsse saldırıp 17 güvenlik görevlisini öldürdüler
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen olayın ardından teröristlerin, güvenlik görevlilerine ait araçları da yaktığı aktarıldı.
Afrika 27.09.2021, 11:09
Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde güvenlik güçlerinin ortak kullandığı üsse düzenlenen saldırıda 17 asker ve polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Premium Times'ın haberine göre, Sokoto milletvekillerinden Aminu Gobir, Dama kasabasında silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 17 asker ve polisin öldüğünü belirtti.
Gobir, teröristlerin güvenlik görevlilerine ait araçları da ateşe verdiğini kaydetti.
Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da 9 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi kaçırılmıştı.
AA
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