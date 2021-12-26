AVM'de çıkan yangın büyük hasara yol açtı
Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir AVM'de çıkan yangın büyük hasara yol açtı.
Afrika 26.12.2021, 20:36 26.12.2021, 20:38
Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ancak büyük bir hasar oluştu.
Görgü tanıklarından birinin açıklamasına göre, itfaiye ekipleri yangının başlamasından 2 saat sonra bölgeye ulaştı.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre, ölüm ya da yaralanma yaşanmadı.
Kaynak: TRT Haber
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