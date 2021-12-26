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AVM'de çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir AVM'de çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Afrika 26.12.2021, 20:36 26.12.2021, 20:38
AVM'de çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ancak büyük bir hasar oluştu.

Görgü tanıklarından birinin açıklamasına göre, itfaiye ekipleri yangının başlamasından 2 saat sonra bölgeye ulaştı. 

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, ölüm ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: TRT Haber

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#nijerya #AVM #yangın
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