Azimli temizlik işçisinin pilot olma başarı öyküsü

Nijerya’da yaşanan bir başarı hikayesi insanoğlunun çok istediği zaman mutlaka hedefine ulaşabileceğinin en güzel ispatı oldu. 24 yıl temizlik işçisi olarak çalışan ve uçakları temizleyen Mohammed Abubakar önce pilot, sonra da kaptan pilot oldu.

Bu haber ilk kez Air Azman’ın resmi twitter hesabından duyuruldu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılana açıklamada “Havacılık endüstrisinde 24 yılını temizlikçi olarak geçiren Mohammed Abubakar şirketimizde kaptan pilot olarak çalışmaya başladı” ifadeleri kullanıldı.

Haberin sosyal medyada paylaşılmasından sonra binlerce yorum yağdı. Kullanıcıların birçoğu Muhammed Abubakar’ın hikayesini “yüzbinlere ilham verecek” bir olay olarak değerlendirdi. Bazı kullanıcılar da Abubakar’ı sadece temizlik işçisi olarak görmekle kalmayıp ona şans verenlerin tebrik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Njerya’nın kuzeyinde hizmet veren ve 2014 yılında operasyonlara başlayan Air Azman Havayolları Mallam Aminu Kano Uluslararası Havalimanı'nı merkez olarak kullanıyor. Air Azman, Nijerya iç hat uçuşlarının yanı sıra Kano şehrinden Dubai, Cidde ve Çin’e uçuş planlıyor.

Kaynak: www.kokpit.aero