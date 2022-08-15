BAE'den Mogadişu yönetimine gıda yardımı

Birleşik Arap Emirlikleri, Mogadişu yönetimine gıda yardımında bulundu.

BAE'nin Somali Büyükelçisi Muhammed Ahmed el Osman, Mogadişu yönetimi yetkilileriyle cumartesi günü bir araya geldi.

Limanlar ve Ulaştırma Bakanı Abdullah Ahmed Ilka-jir, Mogadişu yönetimine verdiği desteklerden ötürü BAE'yi tebrik etti.

Abdullah Ahmed Ilka-jir yaptığı konuşmada "Bugün, kardeşimiz Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinden, kuraklıkla mücadele eden halkımız için bin ton gıda yardımı aldı. BAE'nin yardımlarından ötürü memnuniyetimizi dile getiriyor ve daha fazla yardımın yapılmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle gıda krizi yaşayan Somali'de ayrıca milyonlarca insanı etkileyen kuraklık da baş gösterdi.

Kuraklık sorunu

Somali'de zaman zaman ortaya çıkan iklim şokları doğrultusunda milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Afrika Boynuzunda son 40 yıl içerisinde meydana gelen en büyük kuraklık Somali'de de hissediliyor. Ülkede kuraklık nedeniyle yerinden olanların oranının Mayıs ayına kıyasla yüzde 200'leri bulduğu ifade ediliyor.

Gelecek yıl 7 milyondan fazla Somalilinin insani yardıma ihtiyaç duyabileceğinden endişeleniliyor.

Gıda krizi

Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin de Somali'yi derinden etkilediği biliniyor. Milyonlarca Somalilinin akut gıda güvensizliği riski altında hayatını sürdürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News