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BAE'nin yardım uçağı Zimbabve'ye ulaştı

BAE'nin Idai kasırgası mağdurları için gönderdiği yardım uçağı Zimbabve'nin Başkenti Harare'ye ulaştı

BAE'nin yardım uçağı Zimbabve'ye ulaştı

Zimbabve'yi vuran tropikal Idai kasırgasının mağdurlarını desteklemek için büyük miktarda yardım ile yüklü bir Birleşik Arap Emirliği (BAE) uçağı Harare'ye ulaştı.

Emirlik Kızılayı (ERC) tarafından işletilen uçak, büyük felaketten çok etkilenen bölgelerde binlerce insana barınma ikmalinin yanı sıra çocuklara da gıda malzemesi ve besin takviyesi sağlıyor.

Zimbabve'de yüzlerce insan Idai kasırgası yüzünden kayıp ve yerinden edilmiş durumda. Şimdi gıda krizi yaşayan ülkeyeni bir krizle karşı karşıya kaldı.

Afetten etkilenen Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de toplamda 300’den fazla kişinin öldüğü açıklandı. 

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