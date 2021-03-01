Somali Sağlık Bakanı vakaların artışta olduğunu söyledi

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, Kovid-19 vakalarının son haftalarda yükseldiğini bildirerek, ülkedeki durumu "korkunç" olarak değerlendirdi.
Nor, "Durum kötü ancak yakın zamanda aşıların uygulanmasıyla salgını yönetebileceğimize eminiz." değerlendirmesinde bulundu.
Virüse bağlı ölümlerde artış yaşandığına dikkati çeken Nor, halkı maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve temizliğe daha fazla dikkat etmeye çağırdı.
Somali'de şimdiye kadar 7 bin 257 kişide virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 239 kişi hayatını kaybetti.
AA