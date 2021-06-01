Bakana saldırı: Kızı ve şoförü öldü

Ülke basınındaki haberlere göre, Bakan Wamala'nın aracına sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda Wamala yaralanırken, araçta bulunan kızı ve şoförü hayatını kaybetti. Bakan, hastaneden iyi olduğuna dair görüntü paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaralı olan Wamala'nın aracında çok sayıda mermi izinin bulunması ise dikkati çekti.

Wamala hastaneye kaldırılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Eski General Wamala, 2017 ile 2019 yılları arasında Uganda kabinesinde Devlet Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Kaynak: Sputnik