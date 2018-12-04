Balıkçı teknesi Süveyş Körfezi'nde kayboldu

Mısır'ın Süveyş Körfezi açıklarında avlanan, 14 kişilik mürettebatın bulunduğu bir balıkçı teknesinden günlerdir haber alınamıyor.

AA muhabirine konuşan Süveyş Balıkçılar Sendikası Başkanı Bekri Ebul Hasen, balıkçı teknesiyle cuma gününden bu yana irtibat kurulamadığını ve teknede 14 kişinin bulunduğunu söyledi.

Mısır Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini kaydeden Ebul Hasen, balıkçılara ulaşma temennisinde bulundu.

Mısır resmi makamları konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yerel medya organları, balıkçıları arama çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.

Mısırlı uzmanlar olumsuz hava şartlarından dolayı teknenin batmış olabileceğini kaydediyor.