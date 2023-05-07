Balkan ülkelerindeki sandıklar kapandı

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi.

Bosna Hersek'teki Türk seçmenler, Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Karadağ

Diğer bir Batı Balkan ülkesi Karadağ'da da oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Başkent Podgoritsa'da ilk kez Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi bitti.

Oy kullanma işlemi dün, yerel saatle sabah 09.00'da başlayan Karadağ'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 1704 kayıtlı seçmen bulunuyor.

- Sırbistan

Sırbistan'daki kayıtlı Türk seçmenler için oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de tamamlandı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda dün sabah başlayan oy kullanma süreci bu akşam sona erdi.

Büyükelçilikten alınan verilere göre, Sırbistan'da ilk gün 482, ikinci gün de 774 kişi oyunu kullandı.

YSK verilerine göre, Sırbistan'da 2 bin 311 Türk seçmen bulunuyor.