Barış sonrası Etiyopya ve Eritre ilişkileri ısınıyor

Eritre Cumhurbaşkanı Isayas Afeworki, temmuz ayında muhalif gösterilere sahne olan Etiyopya'nın Oromia eyaletini de kapsayan üç günlük resmi ziyarette bulunuyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından Etiyopya'nın Oromia eyaletinde Jimma Havalimanı'nda karşılanan Afeworki, yerel liderlerle görüştükten sonra başkent Addis Ababa'ya geçecek.

Afeworki'nin ziyaretine Eritre Dışişleri Bakanı Osman Saleh ve Cumhurbaşkanı danışmanlarından Yemane Ghebreab de katıldı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel iş birliği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Oromo kökenli tanınmış aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa’nın haziran ayında öldürülmesiyle çıkan şiddet olaylarında en az 81 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası yapılan ziyaret, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

- İki ülke 2018'de barış anlaşması imzalamıştı

Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre, 2018'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde barış anlaşması imzaladı.

Bu yılın başında ise Etiyopya ve Eritre, Somali ile birlikte "2020 Ortak Hareket Planı'nı" kabul etti. Anlaşma kapsamında terörizmin yanı sıra insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ortak sorunlara karşı birlikte hareket etme ve bölgesel kalkınma noktasında taraf ülkeler arasında birbirine destek kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 12:53