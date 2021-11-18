Başbakan dahil 150 üst düzey yetkiliye yaptırım

ECOWAS resmi sitesinden paylaştığı bildiride, Mali’de demokratik seçim takvimini açıklamayan yaklaşık 150 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Listede Başbakan Maïga ve Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop da dahil olmak üzere 27 bakan yer aldı.

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita’nın yaptırım listesinde yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca, yasama organı olarak görev yapan Ulusal Geçiş Konseyi'nin 121 üyesi de yaptırım listesine alındı.

ECOWAS, 8 Kasım’da askeri darbelerin yaşandığı Mali’de demokratik seçimlerin bir an evvel düzenlenmesi çağrısını yaparak, ülkedeki cunta üyelerine de yaptırımların derhal uygulanacağını duyurmuştu.

Mali'de askerlerin yönetimindeki hükümetin, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.

Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde, seçimlerin birkaç hafta ya da ay ertelenebileceğini söylemişti.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Cunta ise kesin seçim tarihine, aralık ayında yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini belirtiyor.

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle ikinci bir askeri darbe yapmıştı.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlığa da Maiga'yı getirmişti.