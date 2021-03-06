Tunus'ta Başbakan Meşişi istifa söz konusu değil dedi

Başkent Tunus'ta bir etkinlikte konuşma yapan Başbakan Hişam el-Meşişi, hükümet olarak şu anda toplumsal konularla ilgilendiklerini, ekonomik ve sosyal reformlara hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarmak için ulusal diyaloğu ilerletmeye çalışacaklarını aktaran Meşişi, "Şu anda istifam söz konusu değil. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bir savaşımız var. Salgınla mücadelenin bizi birleştirmesi gerekiyor." dedi.

Kovid-19 aşısının gelecek haftanın ilk günü Tunus'a ulaşmasını beklediklerini kaydeden Meşişi, bu ortamda ilgilenilmesi gereken en son şeyin siyasi çekişmeler olduğunu vurguladı.

Tunus'ta krizler

Tunus 2011'deki devrimden bu yana 10'dan fazla hükümet eskitti ve ekonomik sorunlarını çözemedi.

Ülke siyasetini ise son bir aydır Başbakan Meşişi ile Cumhurbaşkanı Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

AA