Batı Afrika'da 2 milyon insan savaş nedeniyle yerlerinden oldu

Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde şiddet olayları nedeniyle yerlerini terk eden insan sayısı son iki yılda 4 kat artarak 2 milyona ulaştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, (UNHCR) kendi ülkesi içinde evini terk etmek zorunda kalanların yarıdan fazlasının Burkina Faso'da olduğunu açıkladı. Mülteci ajansına göre göç edenlerin bir çoğunun sığınacak yeri olmadığı için açık alanlarda kalıyor ve yeterli suya dahi erişemiyor.

Yerinden edilenleri ağırlayan toplulukların da kırılma noktasına geldiğini belirten UNHCR sözcüsü Boris Cheshirkov, sağlanan insani yardımın da sınırına ulaştığını ve uluslararası toplumun bölgeye desteğini artırması gerektiğini söyledi.

Ülke içerisinde göç edenlerin yanı sıra Sahel bölgesinde sınırları geçerek başka ülkelere sığınan göçmen sayısı da 850 bini aştı.

Kaynak: Euronews