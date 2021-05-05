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Batı Afrika'da 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç var

Batı Afrika açlığın pençesinde. Kıtada 6 ay için acilen 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Afrika 05.05.2021, 23:05
Batı Afrika'da 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı kaydedildi.

Gıda sorununa karşı gelecek 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gıda sorununun en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilebileceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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#batı afrika #gıda krizi
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