Batı Afrika'da 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç var
Batı Afrika açlığın pençesinde. Kıtada 6 ay için acilen 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.
Afrika 05.05.2021, 23:05
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı kaydedildi.
Gıda sorununa karşı gelecek 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.
Gıda sorununun en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilebileceği vurgulandı.
Kaynak: AA
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