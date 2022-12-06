Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Dönem Başkanlığı Nijer'de
Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Dönem Başkanı Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum oldu.
Afrika 06.12.2022, 00:56
UEMOA'nın 23. Devlet ve Hükümet Başkanları Olağan Toplantısı Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde yapıldı.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve diğer üye devletlerin liderlerinin hazır bulunduğu toplantıda, UEMOA Dönem Başkanlığı Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'a geçti.
Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'nun üyesi olduğu UEMOA 1994'te kurulmuştu.
Kaynak: AA
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