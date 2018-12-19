Batı Afrika’da çocuk işçi sorunu çözülemiyor

Nijerya'nın kuzey bölgesi, yüzde 56,8 ile çocuk işçiliğinin en yüksek orana sahip ülke olarak kayıtlara geçti. Çikolata tarlalarının olduğu Gana’da da çocukların tarlada çalışmak zorunda kaldıkları açıklandı.

UNICEF'in izleme ve değerlendirme uzmanı Maureen Zubie-Okolo “Nijerya’daki çocukların bu oranda çalışıyor olması endişe verici” ifadelerini kullanıyor.

Çocuk işçiliği, zihinsel, fiziksel, sosyal ve manevi olarak çocuklara zarar veren ve onları okullara ve gelişme fırsatlarından mahrum eden faaliyetleri içeriyor. Ülkedeki çikolata tarlalarında çalışan çocuklar olduğu gibi, bazı yasa dışı işlerde de çocukların istihdam edildiği bildiriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2018, 11:09