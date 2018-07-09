Batı Sahra Çölü'nde ikinci kez petrol bulundu

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İtalyan enerji şirketi Eni'nin, Mısır'ın batısında yer alan Sahra el-Garbiye (Batı Sahra Çölü) bölgesinde açtığı ikinci kuyuda da petrol bulduğu bildirildi.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Sahra'nın Facur bölgesinde yapılan aramalarda ikinci bir petrol yatağına rastlandığı ve bölgede açılan kuyudan günde 5 bin 130 varil petrol çıkartılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada şirketin bölgede keşifler için yeni petrol kuyuları kazmaya devam edeceği de aktarıldı.

Batı Sahra'da ilk kez 3 Mayıs 2018'de petrol yatağına rastlandığını açıklayan Eni yetkilileri, bölgede açılan kuyudan günde 2 bin 300 varil petrol ve 400 bin metreküp doğalgaz çıkartıldığını duyurmuştu.

İtalyan şirketi Eni, Mısır'da yan kuruluşu olan IEOC aracılığı ile arama yapıyor. IEOC'in Mısır'ın Batı Sahra bölgesinde petrol ve doğalgaz arama lisansı bulunuyor.