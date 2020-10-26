Bayelsa hükümeti halka açık yerlerde izinsiz toplanmayı yasakladı

Nijerya'nın güneyindeki Bayelsa Eyalet Hükümeti, gerekli başvuru ve onay olmaksızın halka açık yerlerin ve parkların kullanımını yasakladı.

Eyalet Kültür ve Turizm Komiseri Dr. Iti Orugbani, Pazar günü direktif verirken, direktifin, genellikle izinsiz kişilerin kamusal alanlarda ve parklarda gerçekleştirdiği hain faaliyetleri ve yasadışı eylemleri kontrol etmek için gerekli olduğunu söyledi.

Dr. Orugbani, bakanlığın herhangi bir örgüt veya gruba, Yenegoa'daki Barış Parkı'nı herhangi bir sosyal, ekonomik veya siyasi faaliyet veya protesto için bir yakınlaşma noktası olarak kullanma onayını vermediğini söyledi.

Kaynak: today.ng