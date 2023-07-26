BBC Fas Milli Takım kaptanından özür diledi

BBC yetkilileri, bir muhabirin Fas kaptanı Ghizlane Chebbak'a basın toplantısında "uygunsuz" bir soru sorması üzerine özür diledi.

32 yaşındaki Chebbak, takımının Almanya ile olan Kadınlar Dünya Kupası açılış maçı öncesi medyanın karşısına geçti. Basın toplantısında, forvet oyuncusuna Fas Milli Takımı'nda eşcinsel oyuncular olup olmadığı soruldu.

BBC muhabiri şöyle sordu, "Fas'ta eşcinsel ilişki yasal değildir. Takımınızda eşcinsel oyuncular var mı ve onların Fas'ta hayatı nasıl?"

MODERATÖR ARAYA GİRDİ

Moderatör hemen araya girerek, "Üzgünüm, bu çok politik bir soru, bu yüzden sadece futbolla ilgili sorulara odaklanalım" dedi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Olayın ardından, açıklamalarda bulunan BBC sözcüsü CNN'e, "Sorunun uygun olmadığının farkındayız. Herhangi bir zarar veya sıkıntıya neden olma niyetimiz yoktu" dedi.