'Bebeğim nerede?' çığlığıyla düzensiz göçmen dramı bir kez daha dünya gündeminde

Akdeniz'de son günlerde ard arda yaşanan düzensiz göçmen dramları sosyal medyada büyük yankı buldu.

İki gün önce Libya açıklarında ikiye ayrılarak batan bottaki göçmenlerden 6'sının hayatını kaybetmesi, ardından dün yine Libya açıklarında iki teknenin batması sonucu 100'e yakın düzensiz göçmenin boğularak can vermesi bu insanlık dramını bir kez daha dünyanın gündemine getirdi.

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, iki gün önce yaşanan trajik olayla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Aralarında Joseph adlı 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili görüntülerde, denizin ortasından kurtarılarak bota alınan Gineli annenin "Bebeğimi kaybettim. Bebeğim nerede? Neden ben? Neden bebeğim?" şeklindeki çığlıkları pek çok insanı derinden etkiledi.

Open Arms, görüntüye ilişkin,"STK doktor ekibinin büyük çabalarına rağmen batan bottaki 6 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Denizden çıkardığımızda duran kalbi tekrardan atsa da küçük vücudu dayanamadı. Acil durumlar için hazır bekletilen sağlık ünitesine yetiştirilemedi. Ne kadar büyük bir acı ve öfke." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada dünyanın dört bir yanından gelen yorumlarda, "Utanç verici bir dünyada yaşıyoruz.", "Çaresizlik, öfke ve utanç.", "Dehşet verici. Böyle bir acıya nasıl katlanılabilir? Bu kadar insanlık dışı bir olaya nasıl tahammül edilebilir?", "İnsanlık dışı Avrupa" ifadeleri öne çıkarken, Akdeniz'de göçmenleri kurtarma operasyonları yapan Open Arms'a teşekkür edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015'te yaşanan diğer bir düzensiz göçmen dramında 3 yaşındaki Aylan bebeğin cansız bedeninin sahile vurması gibi Gineli annenin çığlıklarının olduğu bu görüntüler de düzensiz göçmen sorununu uluslararası toplumun gündemine taşıdı.

Open Arms'ın aynı olayla ilgili yayınladığı diğer bir görüntüde ise kurtarılan bir göçmen çocuğun, "Bottaydık, sonrasında dalga geldi ve botumuz ayrıldı. Biraz su yuttum. Ardından bottaki ipe tutundum ve insanlar beni alıp tekneye koydu. Bu sabah babama (Annem nerede?) diye sordum. O da bana (Bilmiyorum) diye cevap verdi." şeklindeki sözleri ve kurtarılan bir göçmen kadının "Onun annesi denizde kaldı." diye eklemesi yaşanan dramın derinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası Göç Örgütü, düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerle ilgili 1 Ekim'den bu yana Orta Akdeniz'de en az 8 deniz kazasının meydana geldiğini bildirdi.

Open Arms'a bağlı gemi, üç operasyonda kurtardığı 259 düzensiz göçmenle güvenli bir liman bulmak için Orta Akdeniz'de seyrediyor.

İtalya, Open Arms'daki biri hamile iki kadını, bir çocuğu, kurtarıldıktan sonra sağlık sorunları olan bir genci ve 6 aylık bebeğini kaybeden Gineli anneyi helikopterle alıp karaya çıkarmıştı.

Kaynak: AA