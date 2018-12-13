Benin Cumhurbaşkanı afişlerde görünmeyecek

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, fotoğrafının pano, afiş ya da posterlerde yer almasına yasak getirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Talon, fotoğrafının pano, afiş ya da posterlerde kullanılmasını yasakladı.

Talon, fotoğraflarını ülkenin en büyük kenti Cotonou sokaklarındaki dev posterlerde görmesi üzerine söz konu kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Talon'un, kült haline dönüştürülmek istemediği için bu kararı aldığı belirtildi.

Kararın ardından ülke genelindeki posterler kaldırılmaya başladı.

Talon taraftarları, Cotonou şehrindeki caddelere, iktidardaki 1000. günü dolayısıyla Talon'un posterlerini asmış, seçim dönemi olmadığı halde posterlerin asılması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Posterlerde, "Cumhuriyetin gençleri, Patrice Talon'un iktidardaki 1000. şanlı gününü kutluyor." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA