Bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalıştı
Tunus'ta bir kişi elinde bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalıştı. Emniyet güçlerinin açtığı ateşle bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Afrika 26.11.2021, 21:25
Tunus güvenlik güçleri, elindeki bıçak ve baltayla başkentteki İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.
Tunus özel ulusal radyosu Mosaique FM, konuyla ilgili, kaynaklarını açıklamadığı bir haber yayınladı.
Bakanlık binası yakınlarındaki emniyet güçlerinin, binaya girmeye çalıştığı düşünülen ve elinde bıçak ile balta olan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdiği aktarılan haberde, söz konusu kişinin yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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