Binlerce Nijerli Fransız üssüne yürüdü

Nijer'de 28 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasının ardından ülkede sular durulmuyor. Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı vermesinin ardından Nijer'de tansiyon yine yükseldi.

Başkent Niamey'de yer alan Fransız askeri üssünde toplanan binlerce cunta destekçisi, Fransa'yı ve ECOWAS'ı protesto etti. "Kahrolsun Fransa, Kahrolsun ECOWAS" sloganları atan protestocular Rusya ve Nijer bayraklarını dalgalandırarak yeni yönetimin lideri Abdourahmane Tchiani'ye destek mesajı verdi. Cunta yönetiminin destekçilerinden protestoya katılan Aziz Rabeh Ali, "Fransızların gitmesini sağlayacağız. ECOWAS bağımsız değil. Fransa tarafından manipüle ediliyor ve dış etki var" dedi.

NİJER'DE BİN 500 FRANSIZ ASKERİ VAR

Nijer'de 30 Temmuz'da Fransız büyükelçiliği önünde cunta destekçilerinin düzenlediği protesto nedeniyle Fransa, vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçmişti. Fransa'nın Nijer'de ülkeye yardım etmek üzere gönderilmiş yaklaşık bin 500 askeri personeli bulunuyor. Askerlerin çoğunluğu Nijer silahlı kuvvetleriyle ortak yönetilen bir tesis olan Niamey yakınlarındaki hava üssünde konuşlandırılıyor.

OPERASYON EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin liderlerinin, Nijer'e askeri müdahalenin "mümkün olan en kısa sürede" başlatılmasını onayladığını söyledi. ECOWAS'ın askeri müdahale kararı sonrası açıklama yapan Libya ve Çad ülkeleri, saldırı başlatılması durumunda Nijer'e destek vereceklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Ouattara, Nijerya'daki ECOWAS Zirvesi dönüşünde Abidjan'da konuştu. Ouattara, zirvede alınan ECOWAS İhtiyat Kuvvetlerinin konuşlandırılması kararını işaret ederek ECOWAS liderlerinin, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla "mümkün olan en kısa sürede" askeri bir operasyon başlatılması için onay verdiğini söyledi.

Fildişi Sahili'nin söz konusu ihtiyat kuvvetlerine Benin ve Nijerya ile 850 ila 1100 asker göndereceğini belirten Ouattara diğer üye ülkelerin de kendilerine katılacağını dile getirdi. Ouattara, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u görevine iade etme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek "Nijer'deki cunta, yönetimden çekilirse askeri müdahale de olmaz ama bu onların kararı." ifadesini kullandı.

HEM MÜZAKERE HEM ASKERİ MÜDAHALE MASADA

ECOWAS, Nijerya'da dün düzenlediği zirvede, Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğuna vurgu yapmış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti. Bu kapsamda, ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti. İhtiyat kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Ağustos'ta ilk kez toplanmış ve cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı. Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti. Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

LİBYA VE ÇAD, NİJER'E DESTEK VERECEK

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'e askeri müdahale kararı almasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Libya ve Çad, ECOWAS'ın saldırı başlatması halinde Nijer'e askeri destek vereceklerini kamuoyuna duyurdu.