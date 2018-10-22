Bir Müslüman ve Hristiyan kavga etti, kabileler savaştı: 55 ölü

Cumhurbaşkanı Mohammad Buhari, Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 55 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari Kaduna kenti yakınlarında patlak veren şiddet olaylarının bastırılması için 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Güvenliğin temini için özel birliklerin bölgede konuşlandığı aktarıldı. “Hiçbir kültür ya da din insan yaşamının kutsallığına zarar verecek bir anlayışa izin veremez” diyerek şiddet olaylarını kınayan Buhari, “Yanlış anlaşılmaların bu kadar kanın dökülmesine sebep olaması gerçekten endişe verici” diye konuştu.

18 Ekim tarihinde Kasuwan Magani’deki bir pazar meydanında Hausa Müslüman kabilesinden bir kişinin Hristiyan Adaralı biriyle tartışması sonucu iki grup arasında günlerce süren ve en 55 kişinin ölümüne sebep olan şiddetli bir çatışma yaşandı.

Olaylarda yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden Kaduna Eyalet Polis sözcüsü Ahmad Abdur-Rahman olayla ilgili başlatılan soruşturmada 22 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Kasuvan Magani'de bir önceki şiddet olayları Şubat ayında meydana geldi. Ardından ayaklanmaların kurbanları 10 kişiydi. Çatışmalara katılma şüphesiyle 60'tan fazla kişi yargılandı.

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Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 14:40