Bir salgın daha sonlandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) Sağlık Bakanlığı, ekim ayında ülkede tekrar başgösteren Ebola salgınının sona erdiğini duyurdu. DKC’de şu ana kadar 13 kez Ebola salgını görüldü.

Son olarak görülen salgın, ülkenin kuzeydoğusundaki Kivu vilayetinde etkili oldu. 11 kişi Ebola virüsünden enfekte olurken bunlardan 6’sı hayatını kaybetti.

Bu yıl şubat ayında başlayan 12. salgın üç ay sürdükten sonra mayıs ayında sona ermişti. 12. salgın boyunca toplam 12 vaka kaydedilirken, 6 kişi hayatını kaybetti.

11 binden fazla kişi öldü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

KDC'de çıkan 11'inci dalga Ebola salgını, 18 Kasım 2020’de sona ermişti. Salgının 11'inci dalgasında 130 vaka tespit edilmiş, 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Euronews