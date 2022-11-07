Birleşmiş Milletler Gana'ya 500 milyon dolarlık kalkınma desteği verecek

BM'nin Gana'daki Yerleşik Koordinatörü Charles Abani, yaptığı açıklamada, diğer Afrika ülkeleri gibi Gana'nın da Ukrayna-Rusya Savaşı ve Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Abani, Gana'nın kalkınması için BM'nin 500 milyon dolar yardım yapacağını ifade etti.

BM'nin, sürdürülebilir kalkınmayı engelleyen dışsal faktörlerin etkisini önlemek için Ganalı kuruluşlarla da işbirliği yaptığına işaret eden Abani, "En önemli şeylere yatırım yaptığımızdan emin olmalıyız. Gana'nın kurumlarını ve Ganalıların kapasitesini güçlendirmek için daha fazla çalışmalıyız." dedi.

Gana'da giderek kötüleşen ekonomik sıkıntılara karşı 5 Kasım'da başkent Akra'da yüzlerce kişi, protesto düzenleyerek Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun istifasını istemişti.