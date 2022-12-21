Birleşmiş Milletler KDC'ye yönelik silah ambargosunu gevşetti

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) uyguladığı silah ambargosunu gevşetme kararı aldı.

KDC'ye uygulanan silah ambargosunun gevşetilmesi kararıyla BM üyesi devletlerin, hükümete silah satışı ya da askeri destek öncesi BM Güvenlik Konseyine bilgi verme zorunluluğu ortadan kalktı.

Kararla KDC'nin doğusundaki barış misyonunun görev süresi 1 yıl uzatılırken KDC'de hükümet karşıtı gruplara silah satışı yasağıysa devam ediyor.

KDC'ye silah satışı ve askeri destek yasağı, hükümet güçleriyle silahlı gruplar arasında ülkenin doğusunda iç savaşın sona ermesi sonrası 2003'te alınmıştı.

BM, 2008'de aldığı yeni kararla KDC hükümetine askeri destek ve silah satışına izin vermiş ancak Güvenlik Konseyine bildirilmesi zorunluluğu koymuştu.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil hayatını kaybetti.