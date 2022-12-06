Birleşmiş Milletler: Nijerya'da dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanmaya devam ediyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, 2022'de daha fazla kadın ve çocuğun yerinden edilmesinin, kuzeydoğudaki insani krizin devam ettiği anlamına geldiği belirtildi.

Nijerya'da milyonlarca savunmasız insanın her gün hayatta kalmak için mücadele ettiği kaydedilen açıklamada, "Ülkede şu anda en az 8,3 milyon kişi acil yardıma muhtaç." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP mensuplarının etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde özellikle çocuk ve kadınların zorluklar içinde yaşamlarını sürdürdüğü, bu kişilerin her zamankinden daha fazla acil insani yardıma muhtaç olduğu aktarıldı.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.