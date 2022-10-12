Bloomberg, Afrika'daki merkezini Ruanda'da kuracak

Bloomberg Ticaretten Sorumlu Müdürü Stephen Colvin, yazılı açıklamada, Afrika'daki ağlarını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Colvin, Bloomberg'in 2023'te Ruanda'nın başkenti Kigali'de bölge ofisini açacakları bilgisini paylaşarak, "Afrika'da operasyon için yatırım yaparak önemli iş ve finans ağını genişlettiğimiz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Ruanda merkez ofisinin açılması sonrası başkent Kigali başta olmak üzere Nijerya'nın Lagos eyaleti, Güney Afrika'nın Johannesburg şehri ve Kenya'nın başkenti Nairobi'den canlı yayın yapılması planlanıyor.

Bloomberg LP, Afrika haberleri ile ilgili internet yayınını 2016'da başlatmıştı.