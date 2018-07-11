BM'den Güney Sudanlı mülteciler için yardım çağrısı



Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki mültecilerin acil yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

OCHA'nın Hartum Ofisinin yayımladığı raporda, "Mülteciler ağırlıklı olarak Güney Sudanlılardan oluşuyor. Hayata tutunmaya çalışan Güneyliler, acil yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da yaklaşık 1 milyon 200 bin mültecinin yaşadığı belirtilen raporda, bunların 770 bin kadarının Güney Sudanlı olduğu bildirildi.

Söz konusu raporda, Güneylilerin ağırlıklı olarak Sudan'ın Kuzey ve Güney Darfur eyaletleri, Beyaz Nil eyaleti, Kordofan eyaleti ve Hartum eyaletinde yer aldığı aktarıldı.

Ülkede Eritreli, Suriyeli ve Yemenli mültecilerin de bulunduğu kaydedilen raporda, Sudan'ın "en çok mülteci barındıran ülkeler" sıralamasında sekizinci sırada olduğuna dikkat çekildi.

Sudan'ın yayımladığı istatistiklere göre ise ülkede toplam 2,2 milyon mülteci bulunuyor.

