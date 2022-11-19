BM'den Nijerya'daki selzedelere yardım

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da yağışların yol açtığı sellerden etkilenenlere 10,5 milyon dolar yardım sağladı.

BM'nin Nijerya İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, yaptığı açıklamada, ülkede yağışların yol açtığı sellerin ardından özellikle Anambra, Adamawa ve Bayelsa eyaletlerinde halkın gıda ve temiz suya erişmekte zorlandıklarını belirtti.

BM'nin Nijerya'daki selzedelere 10,5 milyon dolar destek sağladığını aktaran Schmale, "Bu mali yardımla, ülkenin kuzeydoğusunda terörizm tarafından harap olanlar da dahil olmak üzere mağdurlara yardım sağlanacak." ifadesini kullandı.

Nijerya hükûmetinin açıkladığı veriler, yıkıcı selin son yılların en kötüsü olduğunu gösteriyor.

Ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyonu aşkın kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.