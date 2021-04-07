BM'den Tanzanya'ya çağrı
BM, Tanzanya'ya Mozambikli sığınmacıları kabul etmesi için çağrı yaptı.
Birleşmiş Milletler, Tanzanya yönetimine yaptığı çağrıdak Mozambik'e yapılan saldırılar nedeniyle kaçan sığınmacıları ülkeye kabul etmesini istedi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, 'Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesindeki terör saldırılarından kaçan kişilere sığınma hakkı verilmesi' talep edildi.
Açıklamada, "UNHCR ekipleri, binden fazla Mozambiklinin Tanzanya'ya girmeye çalıştığı ancak sınır geçişinin engellendiğini rapor etti." ifadesi kullanıldı.
UNHCR, saldırılardan kaçarak Tanzanya sınırını geçmeye çalışan Mozambikli sığınmacılara izin verilmesi çağrısında bulundu.
Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 700 bine yaklaştığı kaydedilen açıklamada, şiddet olaylarının son bulmaması durumunda bu sayının haziran ayına kadar 1 milyonu geçebileceği uyarısı yapıldı.
Yabancı yardım kuruluşunda çalışan bir görevli, Tanzanya güvenlik güçlerinin Mozambik vatandaşı yüzlerce sığınmacıyı ülkelerine zorla geri göndermek için sınır karakolunda tuttuklarını gördüğünü aktardı.
Yabancı yardım görevlisi, adının açıklanmasını istemedi.
Kaynak: Euronews