BM'den Yemen uyarısı: Binlerce çocuk ölebilir

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, acil olarak finansman sağlanamazsa, önümüzdeki haftalarda Yemen'de yaşanabilecek insani durumlara dikkati çekti.

Yemen'deki su ve kanalizasyon hizmetlerinin yüzde 50'sinin kesileceğini belirten Grande, ülkenin sağlık tesislerinin yarısını oluşturan 189 hastane ve 2 bin 500 sağlık kliniğine sağlanan ilaç ve gerekli tıbbi malzemenin de durabileceğini kaydetti.

On binlerce sığınmacı için uyarı

BM yetkilisi, bu durumda binlerce çocuğun yetersiz beslenme ve hastalıktan hayatını kaybedebileceğinin de altını çizdi.

Eğitim yılının başlamasıyla okulların en az yüzde 70'inin kapatılması ya da çok sınırlı şekilde hizmet vermesinin muhtemel olduğunu aktaran Grande, gidecek başka bir yeri olmayan on binlerce sığınmacığının insanlık dışı koşullarda yaşamak zorunda kalabileceğini kaydetti.

Grande, BM'nin Yemen'deki başlıca programlarının yarısının finansman eksikliğinden etkilendiğini, ülkedeki kapsamlı 38 programdan 12'sinin kapatıldığını ya da büyük ölçüde azaltıldığını belirtti.

Finansman eksikliğinin etkisinin trajik olduğunu ifade eden Grande, nisan ayında Yemen'in kuzeyindeki 8 milyon kişiye verilen gıda desteğinin yarıya indirildiğini aktardı.

Grande, insani yardım ajanslarının 140 tesiste üreme sağlığıyla ilgili verdiği hizmetlerini durdurmak zorunda kaldığını belirtti.

Taahhüt edilen bağışların sadece yüzde 40'ı ödendi

BM'nin, Suudi Arabistan'ın çağrısıyla dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 2,41 milyar dolar yardım fonu toplanması için haziran ayının başında düzenlediği konferansta, sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verilmişti.

BM, temmuz ayının başında yaptığı açıklamada, Yemen konferansında bağışçı ülkeler tarafından taahhüt edilen yardımların sadece yüzde 40'ının yerine getirildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020, 20:09