BM: İnsani yardım görevlilerini hedef alan saldırıları durdurun

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, ülkede insani yardım görevlilerini hedef alan terör saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Kallon, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Damasak bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın BM insani yardım tesislerine düzenlediği saldırıları kınadı.

İnsani yardım görevlileri, siviller, yardım tesisleri ve malzemelerinin asla hedef alınmaması gerektiğinin altını çizen Kallon, Nijerya'da insani yardım görevlilerini hedef alan saldırıların son bulması çağrısı yaptı.

Kallon, saldırılar nedeniyle Borno eyaletindeki insani yardım görevlilerinin azaltılacağına işaret ederek bu azaltmanın eyaletteki 8 bin 800 yerinden edilmiş kişiyi ve yardım alan 76 bin kişiyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Boko Haram terör örgütünün hafta sonunda Borno eyaletine bağlı Damasak bölgesindeki 3 BM yardım tesisine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatı kaybetmişti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA