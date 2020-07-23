BM kurumlarından Yemen'in güneyinde 3,2 milyon kişi için gıda güvensizliği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Yemen'in güneyinde 6 ay içinde gıda güvensizliği yaşayanların sayısının 3,2 milyona yükselebileceği uyarısında bulundu.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) açıklamasında, Yemen'in güneyindeki 133 ilçede durum analizinin, akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olanlarda endişe verici bir şekilde artış olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yemen'in güneyinde yüksek seviyelerde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan insan sayısının 6 ay içinde 2 milyondan 3,2 milyona yükseleceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korunmaya muhtaç durumda.

Kaynak: AA